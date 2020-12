V době vánočních svátků upravily obchody své otevírací doby následovně:

Kaufland:

24. prosince- od 7 do 11.45 hodin (Mladá Boleslav a Písek od 6 hodin).

25. a 26. prosince – všechny prodejny Kaufland zavřené.

1. 1. 2021 – zavřeno

Od 2. 1. 2021 bude provoz obnoven v obvyklé otevírací době.

Globus:

24. prosince – od 7 do 11.30 hodin

25. a 26. prosince – zavřeno

31. prosince – 7 až 17 hodin.

Penny:

24. až 26. prosince – zavřeno

31. prosince – 7 až 17 hodin

1. 1. 2021 – zavřeno

Lidl:

24. – 26. prosince – zavřeno

31. prosince – 7 až 17 hodin

1.1. 2021 – zavřeno

Tesco:

24. prosince – otevřeno do 11 hodin

25. a 26. prosince – zavřeno

31. prosince – do 17 hodin

1.1. 2021 – zavřeno

Bohoslužby

Z důvodu přísných vládních nařízeních, opatření a povolení nízkého počtu účastníků bohoslužeb se nemohou v českokrumlovských farnostech uskutečnit „Půlnoční bohoslužby“

Nelze totiž splnit vládní nařízení o 20% dovolených sedících věřících.

Na Štědrý den 24. prosince v čase od 15 do 18 hodin mohou zájemci individuálně navštívit kostel sv. Víta. Zároveň bude v kostele k dispozici Betlémské světlo, které si může každý odnést do svých domovů.

Na Štědrý den se v Kájově od 14 hodin se uskuteční „Živý Betlém“ kolem kostela. Návštěvníci, věřící si mohou také z kostela odnést do svých domovů Betlémské světlo a to do 17 hodin.

Zubní a lékařská pohotovost

Stomatologové v zajišťují v českobudějovické nemocnici zubní pohotovost takto:

So, Ne, svátky: 8.00 – 18.00 hodin

Po – Pá: 16.30 – 21.30 hodin

Zubní pohotovost najdete v horním areálu, budova C, přízemí, telefon: 387 878 570.

Lékařská pohotovostní služba pro děti:

Po – Pá: 17.00 – 22.00 hodin

So, Ne, svátky: 9.00 – 21.00 hodin

LPS pro děti naleznete v horním areálu Nemocnice České Budějovice pavilon D – dětské oddělení, přístup z ulice L. B. Schneidera, telefon 387 876 307.

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé:

Po – Pá: 18.00 – 22.00 hodin

So, Ne, svátky: 9.00 – 21.00 hodin

LPS pro dospělé naleznete v dolním areálu Nemocnice České Budějovice, pavilon G, přístup z ulice generála Svobody, telefon 387 878 001.