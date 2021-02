Kdy se senioři dočkají? Hejtman věří, že ve druhé polovině února se dodávky vakcín zvýší a na jihu Čech se začne očkovat po tisících. „Prosím všechny, na které se nedostalo, a jejich příbuzné, aby byli v klidu,“ říká Martin Kuba. „V týdnu od 14. 2. už by nám mělo přijít větší množství vakcíny Moderna. Také Pfizer by měl zvýšit dodávky.“

Poslední lednový týden na jih Čech dorazilo jen 4,8 tisíce vakcín proti koronaviru a ty bylo třeba použít na druhou dávku zdravotníkům z nemocnic. „V tomto týdnu se situace opakuje,“ vysvětluje hejtman Martin Kuba. „Od Pfizeru máme jen 5,8 tisíc dávek, opět nám stačí jen na přeočkování lidí očkovaných v lednu.“ A dodává, že stejné to bude i v týdnu od 8. do 14. února „Je to bohužel to, co jsem ministrovi a premiérovi říkal, že se očkování nových lidí v únoru prakticky zastaví. Považuji to za nefér vůči seniorům, kteří se zaregistrovali a čekají na svůj termín, ale neumíme to na úrovni kraje změnit.“ Kraj tak nemůže otevřít žádné nové termíny.

Někdo se dočká už v půlce února

Během následujících dvou týdnů by mělo do kraje přijít asi 900 dávek od Moderny. „Rozdělili bychom je do okresů, kde je zaregistrováno nejvíce seniorů, a podle provozu tamních OČEK,“ říká hejtman.

Systém už je nastavený tak, že by měl sám oslovit zaregistrované seniory podle věku. „Pošle upozornění, že termíny pro registrované už jsou otevřené a bude třeba si jen vybrat, který vyhovuje,“ dodává hejtman.

Premianta zastavil nedostatek vakcín Na jihu Čech se od začátku ledna očkovalo velmi rychle. „Díky tomu jsme byli jedním z prvních krajů, který měl naočkované všechny zdravotníky v nemocnicích, seniory v domovech pro seniory, sestřičky a pečovatele v domovech pro seniory a záchranáře, kteří o očkování měli zájem,“ těší Martina Kubu. Pak ale dodávky začaly váznout: ze slibovaných sedmi tisíc jich dorazilo 3,5 tisíce. „Na ně jsme hned vypsali termíny pro seniory 80+ ve všech okresech a během tří dnů jsme je naočkovali. Ne᠆umím si představit, že bychom vypsali sedm tisíc termínů a 3,5 tisíce museli rušit.“