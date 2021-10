„Ano, všichni se snaží nejprve odvolit,“ přitakal Libor Peška z organizačního týmu maratonu. „Náš organizační tým si však musel vyřídit volební průkazy, takže jsme v pátek všichni volili tady v Krumlově. V okrsku na krumlovské radnici.“

Plavidla podle kategorií startují na Vltavě ve Vyšším Brodě a Rožmberku, v Zátoni Na Pískárně je pak pro všechny povinný přeběh s lodí po souši. Cíl je tradičně u Pivovarské zahrady v Českém Krumlově. Jedním z účastníků je také bývalý veslař Radek Šťovíček z Českého Krumlova. „My pojedeme na devítimístné lodi, takže to je momentálně na startovním poli největší loď, která se účastní těchto závodů,“ řekl Radek Šťovíček. „Protože už nejezdí dračí lodě, tak ta kategorie šesti až devítimístných lodí jsou největší plavidla. A mám takový dojem, že naše loď je vůbec největší. Pojedeme v plném obsazení těch devíti mužů. Startujeme v Rožmberku a jedeme spolu s pramicemi jako první. Bude to nářez, protože ty velké lodě se tam samozřejmě tlačí a jsou to lodě proti ostatním o hodně těžší. Čili ovládání je složitější. V Zátoni na Pískárně je povinný přeběh, což je pro posádky těchto lodí docela hektické. Navíc při boji o dobrou pozici na přeběh přijedete unavení, a když máte takovou loď zvednout z vody, je to docela váha. Ani nestíháme občerstvovačku. My jezdíme na medailová místa, takže se opravdu snažíme neztratit vůbec nic. Jede se to dvě hodiny, tak to se dá vydržet. Naše posádka je čistě veslařská. Jsme tu proto trochu vetřelci, protože jsou tu jinak hlavně kanoisté.“

Radek Šťovíček, ač Krumlovák, náleží k těm, kdo si k volbám musí vyřizovat voličský průkaz. „Mám trvalé bydliště hlášené jinde,“ vysvětlil. „Bohužel tentokráte ale k volbám nepůjdu. Jednak jsem pomáhal s přípravou maratonu, ale hlavně kvůli starostem o nemocné rodiče jsem si ho nestihl včas vyřídit. Musel jsem se věnovat rodičům, a ne lítat po úřadech.“

Krumlovský okrsek číslo 8 na krumlovské radnici, kam mířili volit lidé z vodáckého maratonu, zaznamenal do sobotní deváté hodiny stovku lidí s voličským průkazem a účast voličů čtyřicetiprocentní.