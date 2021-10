Pavel Klíma, SPOLU, náměstek hejtmana

Možný souběh funkcí poslance a náměstka hejtmana pro školství jsem řešil s několika lidmi, mimo jiné s předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou i hejtmanem Martinem Kubou. Dohodli jsme se, že budu pokračovat jako neuvolněný náměstek, školství se chci rozhodně dál věnovat. Chtěl bych být jihočeským poslancem s přesahem do školského výboru parlamentu, kde bych rád TOP 09 zastupoval, a přetavil v něm zkušenosti z osmnácti let ředitelování ve škole. Když jsem se stal náměstkem pro školství, nikdo mě nenutil přestat být ředitelem malšické základní školy. Vnímal bych to ale jako nezodpovědné vůči škole, která přítomnost ředitele zkrátka potřebuje. V tomto případě se jedná o souběh dvou politických funkcí, které se dají vzájemně dobře skloubit a mají také společné přesahy. Žádné další funkce v parlamentu již mít nebudu.

Pavel Klíma.Zdroj: Deník/Edwin Otta