Chlast (2020): Teorie, že by se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi, zaujme Martina (Mads Mikkelsen) a jeho tři přátele, unavené středoškolské učitele, a tak se pustí do experimentu, při kterém si po celý den udržují hladinu alkoholu v krvi. Když Churchill dokázal vyhrát druhou světovou válku s notnou dávkou alkoholu, kdo ví, co způsobí pár kapek jim a jejich studentům? Prvotní výsledky jsou povzbudivé a tento malý projekt se stane opravdovým akademickým výzkumem…

(Kino Luna, 26. a 28. 5. od 19.30)

"Zahajujeme představením pro filmové fajnšmekry, na Chlast už se těší spousta lidí, a tak ho hrajeme v rámci filmového klubu dvakrát, ve středu a v pátek," přiblížila provozovatelka kina Luna Martina Šlapáková.

První běžnou premiéru v Luně plánují zatím na čtvrtek, kdy by měli promítat film Žáby bez jazyka, rodinný příběh s Jaroslavem Pleslem a Reginou Rázlovou v hlavních rolích. "Ještě to nevíme jistě, domlouváme se s distributorem a čekáme, jestli nás vláda zase do čtvrtka nezavře, všechno se může zase změnit, ale snad to vyjde," doufá.

Kapacita kinosálu je omezená na polovinu a diváci by měli dodržovat aktuální vládní nařízení, tzn. by měli sebou v kině mít platný negativní výsledek testu nebo potvrzení o očkování či prodělaném covidu ne starší než 180 dnů. Sami provozovatelé kina nic z toho kontrolovat nemůžou, ale na diváky může přijít kontrola z hygieny. Co se vstupenek týká, ideální je si je koupit nebo rezervovat přímo na webu kina.

Kaplické kino, pokud se podaří všechno domluvit s distributorem, by mělo zahájit provoz v pátek 28. května, a to Žábami bez jazyka. "Určitě aktuální informace obratem zveřejním na facebooku a webu kina," slibuje provozovatel Karel Vavřík a divákům radí, že si vstupenky mohou zarezervovat přes web kina.

Ve Velešíně už také sestavují program, první filmové představení je naplánované na 5. června. Začínají filmem Bábovky. "Kulturní program už máme sestavený, visí na vývěskách i na našich stránkách," přidává podrobnosti Hana Růžičková z Kulturního a informačního centra města Velešína. "Už teď můžeme malé i velké diváky pozvat na Větrnou pohádku, která se koná ve čtvrtek 3. června od 17 hodin za budovou kina." Vstupenky stojí 80 korun a je možné je koupit pouze na místě.