Kladné - Barevná vajíčka, kam se podíváte, zdobí nyní tradičně dům rodiny Michálkovy v Kladném. Stavení je svou bohatou velikonoční výzdobou pověstné.

Někteří z kolemjdoucích se proto už před blížícími se Velikonocemi ustaraně ptají, kdy Michálkovi k potěše všech svou velikonoční výzdobu zase vyndají. Na tom mají zásluhu dvě Marie – matka s dcerou – Michálkovy.



„Kolik tu těch nabarvených vajíček máme, nevím," říkala včera Marie Michálková, zatímco její dcera odpočívala doma po pracovní směně. „Každý rok se nějaké rozbijí, tak je zase doplníme, ale myslím, že jich zůstává zhruba stejně. Ta vajíčka jsou již několikaletá, vždy je pak zase schováváme do krabic na příští rok."



A všechna ta vejce v počtu několika stovek jsou pravá, žádná umělotina. „To jsou vejce slepičí, husí a kachní, všechny od naší drůbeže. Já bych je nekupovala, to by bylo drahé. Však vidíte, že máme támhle kachny na rybníce. Máme velkou zahradu, tak co bychom s ní dělali – chováme tedy drůbež," ukazovala paní Marie.



Kraslice v truhlících zdobí okna, kamenné truhlíky na dvoře, u vchodu na zahradu příchozí vítá vaječný páv, o kus dál hadrová slepice sedící na ošatce plné velikonočních vajec. Větve z kroucené vrby jsou ověšená vejci, nad hlavami se houpají věnce z kraslic, u vchodu do dvora je dokonce spirála z vajec, nahoře zakončená hlavou zajíce.



„Tu spirálu jsme zkoušeli větší, ale je to složité, protože se váhou ta spirála natahuje. To budeme muset ještě nějak vymyslet," usmívá se Marie Michálková. Barevné vaječné girlandy zdobí dřevěné zahradní stavbičky, lemují záhony a barevně oživují dokonce i břeh rybníka naproti přes silnici.



„Začali jsme s tím, když děti vyrostly natolik, že začaly s doprovodem dospělých chodit koledovat. Koledníků přibývalo a nyní jich tu o Velikonočním pondělí chodí kolem 24. A u nás mají vždy zastávku a občerstvení," líčila Marie.



Aby odolávala dešti, jsou vejce obarvena barvami na sklo, nebo spreji na umělou hmotu. „Vajíčka děláme s dcerou, dcera je můj pobočník," směje se paní Marie. „Má nápady, inspiraci hledá na internetu, vymyslí to, já to schválím a udělám. Budeme to dělat, dokud budou koledníci chodit, protože z toho mají radost."

A radost mají z té podívané také turisté a všichni, kdo se na výzdobu chodí dívat.

Přestože jsou kolem domu obarvených vajec přehršle, barví obě Marie o Velikonocích také vejce čerstvá, aby měly výslužku pro koledníky. „Barvíme vajíčka pouze klasicky v cibulových slupkách a trávě," říká Marie Michálková. „Dětem se to tak líbí, možná proto, že dnes už je takovým způsobem lidé asi moc nedělají."