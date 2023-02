Pokud nebude vhodné počasí, závod zruší. „V noci na čtvrtek napadlo přes 20 cm nového sněhu, a proto jsme dnes dopoledne upravili Frymburské louky, celých 17 km na klasiku i bruslení. Tak krásně upravené stopy jsme tu neměli snad deset let," takové jsou čerstvé informace od pořadatelů z Atletiko Frymburk. „Stopy jsou upravovány jak pro bruslení, tak pro klasický styl," doplňují organizátoři.

Parkovat je možné zdarma na autobusovém nádraží vedle fotbalového hřiště. Ve Frymburku jsou otevřené všechny půjčovny běžek: Sport Řezáč na náměstí a Lipno Centrum nedaleko Wellness hotelu.

Stopy pro bruslení i klasiku budou od dnešního rána připraveny na Pasečné u rakouských hranic nad Lipnem. Od pondělí tu vydatně chumelí a nasněžilo již pár desítek čerstvého sněhu, sněhová pokrývka by se měla zvyšovat až do pátku. Příjezdové cesty i parkoviště v nástupním místě tu pravidelně protahují, situaci běžkařům mírně komplikuje silný nárazový vítr a sněhové jazyky, které se místy tvoří. „Úpravu tratí na české straně ze středy na čtvrtek můžeme návštěvníkům garantovat. Ve čtvrtek se v areálu s přilehlou půjčovnou běžek a sněžnic natáčí pro Českou televizi pořad Běžkotoulky. Otázkou je jak dlouho vydrží stopy nezaváté," říká Kamila Sušanková z Běžky Pasečná. "Pro víkendové návštěvníky se bude terén určitě ještě dále upravovat," dodává. K dispozici by tak v nadcházejícím víkendu mělo být celých 51 kilometrů upravených běžkařských tratí na obou stranách státních hranic.

Co se sjezdového lyžování týká, tak aktuálně nabízí ideální podmínky lyžařský areál v Lipně nad Vltavou i ve Frymburku.