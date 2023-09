Když se na srpnovém zastupitelstvu Českého Krumlova mluvilo o sbírce ilustrací pro děti, kterou v roce 2021 pro klášterní komplex město koupilo, z úst současného vedení radnice padala silná slova o podvodu na zastupitele a možném trestním oznámení. Ti, proti nimž byla namířena, ale nedostali možnost na ně reagovat přímo, na zasedání totiž nebyli pozváni.

Jan Vozábal, Ivo Janoušek, Otakar Božejovský a Martin Busta na tiskové konferenci. Ředitel Sladovny Adam Langer napsal, že sbírka byla městu prodána za velmi výhodných podmínek, má nedozírnou hodnotu a její zpochybňování je velmi nešťastné. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Kurátor sbírek krumlovských klášterů Ivo Janoušek, Jan Vozábal, ředitel divadla, pod které kláštery spadají, a původní majitel sbírky, nakladatel Otakar Božejovský, ve společnosti Martina Busty, ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, se rozhodli na nařčení zareagovat a na čtvrtek 13. září svolali tiskovou konferenci.

„Na zasedání zastupitelstva bylo přijato usnesení, které se zásadním způsobem týká námi připraveného a realizovaného projektu. Při projednávání tohoto bodu, ke kterému jsme nebyli přizváni, ani jsme nebyli jinak informováni o jeho projednávání, byly veřejnosti sděleny zavádějící informace, vážná obvinění a dokonce vysloveno podezření z podvodu. Proto považujeme za nutné vydat k této situaci toto naše společné tiskové prohlášení,“ stojí v dokumentu (celý si ho můžete přečíst ZDE).

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

V prohlášení reagují na sedm konkrétních bodů, které ve své prezentaci uvedl místostarosta Dalibor Uhlíř, ať jde o příspěvek z tzv. Akvizičního fondu (dotace na koupi sbírky od Ministerstva kultury), doklady autenticity nebo údajnou neúspěšnou snahu prodat sbírku písecké Sladovně či budějovické Alšově galerii.

Já a podvodník? To se mi ještě nestalo

„Takové sbírka, jako je tady v Krumlově, jsou tři na světě. Jedna je v Japonsku, druhá u Bostonu a třetí tady v Krumlově,“ vyjmenoval Otakar Božejovský, nakladatel a spoluzakladatel exilového Bohem Pressu, který za knihy vydané ve více jak šedesáti jazycích řadu získal mezinárodních ocenění, včetně Boloňského knižního veletrhu (jako jediné nakladatelství na světě ji Bohem Press získal desetkrát) a Zlatého Benátského lva za kulturní zásluhy. „A divím se, že Krumlov místo Otakar Božejovský.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajovátoho, aby toho využíval, tak po tom plive. Já jsem žil pětačtyřicet let na Západě a na tohle nejsem zvyklý, to se může stát jenom tady. Moje žena mě před tím varovala. Teď jde na procházku se psem v Praze a její kamarádi se jí ptají, na jak dlouho si půjdu sednout. A já se ptám, jestli mám zapotřebí se omlouvat za to, že jsem sem dal sbírku.“

Jak říká, do magického Krumlova se zamiloval a kláštery jsou pro sbírku jako stvořené. „Je to strohé a nebude to konkurovat ilustracím. Dal jsem do toho všechno a nakonec jsem tady na pranýři a někdo, kdo tomu vůbec nerozumí, o mně řekne, že jsem podvodník. Je mi pětasedmdesát let a tohle se mi ještě nikdy nestalo.“

Ředitel SUPŠ sv. Anežky České Martin Busta se tiskové konference zúčastnil proto, že škola se na projektu klášterů a později 3+ galerie také podílí. „Jméno naší školy na zastupitelstvu nezaznělo, i když jsme partnery projektu od začátku. Naše škola v klášterech sídlila ještě dříve, než začala revitalizace. I to je poněkud zvláštní, působí to celé neúplně. Nejsem si vůbec jist, jestli ten, kdo informace podává, vůbec tuší o existenci nějakého memoranda o spolupráci a o dalších věcech. Proto jsem vyhodnotil, že by bylo dobré přijít," řekl na vysvětlenou.

Když přišla řeč na návštěvnost výstavy (za 12 měsíců denního provozu sbírku navštívilo 5 121 návštěvníků, kláštery letos zatím navštívilo, ke konci srpna, 13 928 lidí), měl Martin Busta školy jasno: „Chtít u něčeho, co není pouhopouhou zábavou, ale komplexní estetickou a vzdělávací institucí, po roce nějaká vysoká čísla, je naprostá neznalost kulturního procesu.“

Sbírku, která je největší mezinárodní kolekcí originálů dětské knižní ilustrace v Evropě a čítá na 600 ilustrací od třiceti autorů ze všech koutů světa, město pořídilo za milion eur a nákup schválilo tehdejší zastupitelstvo. Její část, asi 80 ilustrací, poputuje na Bienále ilustrací v Bratislavě, nejvýznamnější akci výtvarného umění a ilustrace pro děti v celosvětovém kontextu, které navštěvuje v průměru 47 000 návštěvníků z celého světa. Tam bude zahrnuta do hlavního programu a prezentována ve výstavních prostorách Zichyho paláce.

Po Bratislavě zamíří 52 ilustrací ze sbírky také do Opavy, na výstavu Svět fantazie Jindry Čapka, která se bude konat od 15. listopadu 2023 do 28. února 2024.



Příprava unikátní výstavy originálů dětských knižních ilustrací v českokrumlovském klášteře.Zdroj: archiv Krumlovské kláštery

Nákup sbírky je rozdělen do šesti etap, každý rok by měla být uveřejněna jiná část sbírky tak, aby byla postupně představena veřejnosti. A to jak v prostorách krumlovských klášterů, tak v dalších významných kulturních institucích po celé Evropě. Město na ni může z dotačního programu Akviziční fond získat miliony korun. V roce 2022 byl kvůli spoření v rozpočtu MK pozastaven, v roce 2021 ministerstvo kultury jeho prostřednictvím rozdělilo 20,3 miliony korun.

Město podalo na konci srpna o dotaci z fondu žádost, zda uspěje, se uvidí na konci září.

Nepozvali je v srpnu, přijdou v září

Dalibor Uhlíř si pro zastupitele a veřejnost připravil prezentaci na téma, jestli sbírka ilustrací pro děti od Otakara Božejovského nepoškodila finanční zájmy města. Nikdo ale předem netušil, co bude obsahem bodu, protože k němu nebyly připraveny žádné podkladové materiály. Celý záznam najdete ZDE, od času 2h10 min.

„Po procesní stránce to není v pořádku, měli bychom vzít na vědomí materiál, který nemáme k dispozici,“ ohradil se tehdy Martin Střelec (Nezávislí a Zelení). „Mám hlasovat pro něco, co se mi tu mihlo na obrazovce. Je to přinejmenším porušení článku 4 odst. 6 jednacího řádu zastupitelstva, který říká, že materiály jsou k dispozici ve lhůtě nejméně šesti dnů před dnem jednání všem zastupitelům města. Materiály jsou veřejné, každý si je může nastudovat, my jako zastupitelé, média, veřejnost. Já se domnívám, že z procesních důvodů bychom hlasování měli odložit.“

Čtvrtinu největší sbírky originálů dětské ilustrace v Evropě uvidíte v Krumlově

Dodal, že je možné, že hlasování k tomuto budu budou kvůli procesnímu pochybení označena neplatná, a že by měl být bod skutečně odložen na příště. Jeho protinávrh ale neprošel a koalice prohlasovala původní návrh, že zastupitelé berou na vědomí ústní informace týkající se souboru originálních uměleckých děl.

Opoziční zastupitelé nicméně rovnou ohlásili, že na příští zasedání 21. září tento bod navrhnou znovu. „Včetně účasti pánů Janouška, Vozábala a Pitucha, zdá se nám to velmi nefér, je takhle odstavit od problematiky a od informací,“ vysvětlil Martin Hák (Jihočeši 2012). A to se také stalo, bod „Soubor originálních uměleckých děl - sbírka ilustrací pro děti - diskuze k prezentaci místostarosty D. Uhlíře - na 17.00 h. přizváni hosté“ má pořadové číslo 10.