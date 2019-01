Kleť - Milovníci Kleti jistě zaznamenali, že od září ze svého místa na staré borovici zmizel legendární Modrý obrázek. Nesebral ho však žádný vandal.

Dpolečnost žebříkového kamene na Kleti u Modrého obrazu. | Foto: Lesy ČR

Obrázek putoval na ozdravnou kúru do rukou Alexandra Jegorova a Václava Bedřicha z Českého Krumlova. Ti si obrázek vzali do práce a vrátili mu jeho svěžest a krásu stejně, jako to již učinili v roce 1998.



„Obraz podle dochované fotografie z roku 1910 visel na borovici, která dospěla ke hranici své životnosti," vysvětlil lesní správce Radek Kordač z Lesní správy Český Krumlov Lesů České republiky. „Hrozilo, že spadne. Ve spolupráci se Společností Žebříkového kamene jsme hledali a vymýšleli , kam obraz přendat. Uvažovali jsme i o dubovém kříži a jiných variantách. Až jsme objevili krásnou, zdravou, impozantní jedli bělokorou, která vydrží dalších sto či dvě stě let."



Po opravě se ve čtvrtek Modrý obraz vrátil na Kleť, i když asi padesát metrů od svého původního místa.

Modrému obrazu se také říká U modrého Pánaboha.



Název mu dala modrá barva, od níž se zvláštně odrážejí ostatní odstíny. Obraz připomíná hrůznou událost z roku 1887. Tehdy dopálení pytláci pověsili knížecího hajného na strom, hlavou do mraveniště.



Modrý obraz se stal orientačním bodem, místem pro odpočinek a také místem pro tiché zamyšlení.

„Modrý obraz už se renovoval několikrát," podotkl Radek Kordač. A to v letech 1876, 1897, 1923 a 1998. Nyní opět září novotou.