Českokrumlovsko - U letošní generace už byly potvrzeny všechny čtyři hlavní nemoci, které se u nás testují. Přenášejí také málo známé, ale rychle se šířící onemocnění babesióza.

Klíšťata přenášejí i prvoka Babesia. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

Klíšťata díky příznivému počasí řádí naplno a Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje i pro nadcházející týden před velkým rizikem aktivity těchto roztočů. Kromě toho českobudějovická laboratoř, do které lidé posílají klíšťata, jež si najdou přisátá na kůži, a chtějí vědět, jestli nebyla infekční, už letos potvrdila lymskou boreliózu, klíšťovou encefalitidu, ehrlichiózu i málo známou babesiózu.

Státní zdravotní ústav, který s ČHMÚ na předpovědích spolupracuje, na svých stránkách vysvětluje, že aktivitou klíšťat se rozumí podíl klíšťat, která jsou v dané oblasti připravena k napadení člověka. Čím větší je počet takto „aktivních" klíšťat, tím vyšší je i stupeň rizika nakažení.

„Kočka Mia, naše malá pumpařka, která tu s námi žije, nedávno měla tři klíšťata, a pořádně nacucaná," vysvětlil Michael Sazana z Českého Krumlova, který pracuje na čerpací stanici v Rožmberku nad Vltavou, proč má tamní zvířecí obyvatelka antiparazitní obojek. „Taky jsem koupil speciální pinzetu na klíšťata, ta je perfektní, klíště je venku hned."

„Na Českokrumlovsku je problém s tím, že hodně lidí jezdí na vodu a chodí do přírody," vysvětlila Miroslava Burýšková z laboratoře na testování klíšťat. „Proto tam chytají častěji klíště a je tam i vyšší nemocnost. U řek, kde je vlhko, klíšťat bývá víc, zarostlé břehy jsou pro ně ideální prostředí."

Klíště už letos měla i pětiletá Anička Poustecká z Českého Krumlova. „Lezlo mi po čele, babička mi ho sundala. A ona měla taky klíště, vzadu na krku."

Klíšťata přisátá na hlavě jsou nebezpečná v tom, že je lidé objeví až po několika dnech. A čím déle je klíště přisáté, tím vyšší je riziko, že člověka nakazí. „Lidé k nám často posílají klíšťata z hlavy, protože tam je většinou najdou, až když jsou hodně nasáklá," vysvětlila Miroslava Burýšková. „Ale každé klíště, které bylo přisáté delší dobu, stojí za to nechat vyšetřit."

Překvapením je podle Miroslavy Burýškové také to, že značný počet klíšťat je nakažen prvokem rodu Babesia. Jde o původce poměrně nového onemocnění, které se k nám dostalo teprve nedávno.

Babesióza

„Často ji míváme společnou s boreliózou, bývá s ní v kombinaci," řekla Miroslava Burýšková. „Není zatím mnoho studií, které by přímý přenos na člověka potvrdily. Ale uvádí se, že jde o komplikaci, pokud se někdo léčí na boreliózu a k tomu má i babesiózu, která na léčbu nezabírá." V zemi je na ni 8% klíšťat pozitivních. Nejvyšší výskyt byl zjištěn v Jihočeském a ve Středočeském kraji.

Babesiózou, která významně ohrožuje i psy, se zabývá též Petr Kopáček z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR. Tento vědec se v rámci evropské skupiny ANTIDotE podílí i na vývoji očkovací látky proti lymské borelióze.

„Naším hlavním cílem je vakcína proti lymské borelióze, ale ve hře jsou i další patogeny," uvedl parazitolog. „Nejen virus klíšťové encefalitidy, ale i málo známý patogen Babesia. To je v podstatě parazit, prvok svým cyklem hodně podobný malárii. Nezpůsobuje tak masivní infekce jako malárie, ale třeba u skotu to je hodně velký problém a začíná to být problém i u lidí, i když se o něm u nás zatím moc neví."

Vzhledem k současnému velkému riziku chycení klíštěte ČHMÚ doporučuje používat repelent, lidé by si také neměli sedat a lehat do porostů, chodit do křoví a vysoké trávy, např. na okrajích lesa, vodních toků a listnatého mlází. Večer a ráno by si měli prohlédnout celé tělo a případná přisáta klíšťata odstranit.

Výsledky vyšetření klíšťat, která byla vyjmuta lidem z kůže v Jihočeském kraji:

borelióza: 13 %

klíšťová encefalitida: 3 %

ehrlichióza: 2 %

babesióza: 13 %

Zdroj: kliste.cz