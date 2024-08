Aktuálně mají špatnou zkušenost s návštěvníky nerespektujícími základní pravidlo v putimské zoo. Někdo zde nakrmil pětiletou klokaní samici, kterou to bohužel stálo život. Podle provozovatelky malé rodinné zoo Jany Kozákové dostala nejspíš kedluben, brokolici nebo něco podobného, co nadýmá. „Jde to pak hrozně rychle. Našla jsem ji, když zvracela pěnu, bylo to hrozné. Hned jsme jeli na veterinu a paní doktorka Součková dělala, co mohla, ale bohužel ji zachránit nedokázala," uvedla s tím, že jde o třetího klokana se stejným osudem. Předchozí dva ale našla vždy ráno už mrtvé. „Lidé jsou neponaučitelní. Mají asi pocit, že ta zvířata mají hlad, když žerou, ale vůbec je nezajímá, co jim mohou způsobit," říká smutně majitelka.

Mnohokrát už se stalo, že chytla návštěvníka zoo přímo při zakázaném krmení. „Dávají zvířatům svou svačinu zapařenou ze sáčku a ještě se diví, že se mi to nelíbí. Bohužel musím říct, že to často dělají starší lidé, což opravdu nechápu," popsala zkušenosti Jana Kozáková. Převážná většina pravidelných návštěvníků ale ví, že se musí zeptat, než zvířatům cokoli - i dobrého - dá.

Klokani patří k putimské zoo od samého začátku. V současné době už Jana Kozáková sehnala nového parťáka pro poslední zbylou samici, která by jinak smutnila.

Zoo v Putimi funguje zhruba 12 let. Oblíbilo si ji stále více lidí. Platí se zde dobrovolné vstupné a kdo by chtěl spolek Zvířátka Putim podpořit, může na č.ú. 6582587389/0800.