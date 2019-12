Ledová plocha již tradičně zpestřuje atmosféru adventních trhů pod Černou věží. Bruslit kolem Samsonovy kašny na českobudějovickém náměstí lze až do 6. ledna denně mezi 10. a 22. h. Pokud nebude potřeba jinak, jsou pauzy na údržbu ledu v plánu každý den mezi 14. a 15 h. Vstup na ledovou plochu je zdarma. Na místě si můžete nechat za poplatek uschovat batoh či půjčit brusle.

Také v Lomnici nad Lužnicí postavili umělou ledovou plochu přímo na náměstí. Bruslí se tu až do konce prosince. Ve všední dny bude tzv. eko kluziště přístupné od 14 do 17 hodin, o víkendech a vánočních prázdninách pak od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Bruslaři mladší deseti let tu mohou bruslit jen pod dohledem zodpovědné osoby a měli by mít přilbu a rukavice.

Pohyb na čerstvém vzduchu s jedinečnou kulisou zámku nad hlavami nabízí zimní stadion v Hluboké nad Vltavou. Veřejnost tu v prosinci bruslí každý pátek, sobotu a neděli. 7. 12. od 15.30 do 17.15 h se můžete těšit dokonce na andělské bruslení. Děti čeká Mikuláš se svou družinou a sladkostmi. Pro ostatní bude i něco na zahřátí. Vstup v tento den je zdarma.

A pozadu nezůstávají ani tradiční zimáky. Veřejné bruslení na zimním stadionu v Českém Krumlově se v prosinci koná vždy v sobotu a neděli. Nicméně provozovatelé si vyhrazují právo tuto dobu měnit.

V Jindřichově Hradci se tradičně koná veřejné bruslení na Zimním stadionu Jana Marka. Nejbližší termíny jsou v sobotu 7. prosince od 15.45 do 16.45 hodin a v neděli 8. prosince od 12.30 do 13.30 hodin. Další termíny zájemci najdou na webu města. Veřejné bruslení tu stojí 30 korun a k dispozici je i broušení bruslí.

Tradičně jako každou zimu se veřejné bruslení konái v budějovické Budvar aréně. Nejbližší termíny jsou ve středu 4. prosince od 17 do 19 h a o víkendu od 16 do 18 h. Vstupné pro děti do 15 let 30 Kč, stejně tak pro doprovod. Dospělý zaplatí 40 Kč.

Také zimní stadion v Písku nabízí veřejné bruslení pro veřejnost. Trvá 90 minut. Nejbližší se koná tuto neděli, led vyhrazený veřejnosti bude i v období Vánoc, konkrét᠆ně 22., 24., 25., 26., 28., 30. a 31. prosince. Jednotné vstupné je 25 korun za osobu včetně doprovodu bez bruslí. Prostor tu dostanou pravidelně dokonce i senioři. Pro ty je písecký led k dispozici o sobotách 14. a 21. prosince vždy od 7.50 h, a to zdarma.

Čas vyhrazený pro dříve narozené bruslaře mají i na zimním stadionu ve Strakonicích. Stejně tak tu dostávají pravidelně bezpečný prostor k prvním krůčkům na ostrých nožích děti v doprovodu rodičů. A samozřejmostí je i společné veřejné bruslení. Děti do šesti let mají vstup zdarma, od šesti do patnácti let platí 20 korun na hodinu, od patnácti let pak třicet korun na hodinu.