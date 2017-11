Knihovna se proměnila v literární svět fantazie

Český Krumlov – S novinkou přišla o uplynulém víkendu českokrumlovská knihovna.

Její prostory ovládl BOok! Con, fantasy víkend pro milovníky pokleslých žánrů.



Návštěvníci se tak mohli ocitnout v literárním světě fantazie, sci-fi či hororů. Program nabízel zombie workshop a výtvarnou dílnu, vyhlášení výsledků literární soutěže, besedy se spisovateli, soutěž kostýmů, promítání filmů, komiksovou dílnu pro děti, lekci tvůrčího psaní, karetní a deskové hry, virtuální realitu a další.



Za uspořádáním prvního ročníku stojí knihovnice Pavlína Haršová.



„Tato akce není náš nápad, je trochu kradená. Na toto přišly v dobříšské knihovně, kde se koná dnes už pátý ročník. My se přidali první rok, protože se nám ta akce líbí,“ vysvětlovala, jak první ročník vznikl. „ Je to trochu zase něco jiného. A doufali jsme, že tak přilákáme do knihovny i mladší ročníky.“



Do soutěže knihovně přišlo 21 děl. Vítězná díla knihovnice při vyhlašování vítězů přečetly a tak se mohli posluchači přesvědčit, že vybrané povídky jsou skutečně na velmi dobré úrovni a že na Českokrumlovsku vyrůstají literární talenti.



V literární soutěži zvítězily a první tři místa obsadily děti Adriana Okřinová, Magdalena Radimská a Kamila Máčová. V dospělých Marie Olšanová a Irena Kubalová.



Čestné uznání obdržela Karolína Mojžíšová.