Knihovna v Besednici slaví 100 let. Program si užily i děti ve škole a školce

/FOTO, VIDEO/ Už je to sto let, co byla založena besednická knihovna. Její současná vedoucí Martina Šindelířová připravila bohatý týdenní program, jehož součástí byly i akce pro besednickou školku a školu. Podívejte se, jak si je děti užily.

Knihovna v Besednici oslavila 100 let. Ze své knihy Příběhy ze Žaltického lesa dětem ze školky a první třídy ZŠ četla spisovatelka Pavla Benettová. | Video: Deník/Zuzana Gabajová