Od pondělka se opět mohly otevřít knihovny. Většinu z nich toto náhlé rozhodnutí vlády ale překvapilo, proto většina knihoven ještě několik dní zůstane zavřená. Výjimkou je Městská knihovna v Kaplici, kde hned v pondělí po dlouhé přestávce přivítali bezmála stovku čtenářů.

Kaplická Městská knihovna. | Foto: archiv knihovny

„Fungujeme jako dřív,“ ujišťuje vedoucí kaplické knihovny Jiřina Kostková. „Město nám dodalo potřebné dezinfekční prostředky, které návštěvníci najdou hned u vchodu. Dole v přízemí knihy vrací, knihovnice je přeberou a odkládají do několikadenní karantény.“ Čtenáři poté mohou pokračovat do horního patra, kde si mohou půjčovat. Mnozí si berou raději i více knih do zásoby.