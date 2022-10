Doslova úrodu mandátů totiž sklidilo opoziční uskupení PERPEKTIVA, v jehož čele stojí právník Jindřich Hanzlíček. To disponuje osmi mandáty. Další nejvyšší počet mandátů, a to pět, obdrželo Sdružení STAN,NK s lídrem a místostarostou Janem Strakou. Po jednom mandátu pak mají VIZE 2022 s Romanou Ouředníkovou na první pozici a KDU-ČSL s Lukášem Kusem.

Z toho vyplývá, že novým starostou se zřejmě stane dosavadní zastupitel Jindřich Hanzlíček. To lídr PERSPEKTIVY nevyvrátil. „Ustavující zastupitelstvo se bude konat příští týden ve středu 19.10.,“ sdělil Jindřich Hanzlíček, který dostal ze všech kandidátů od voličů nejvíce hlasů, čili 510. „S námi do koalice jde od začátku VIZE 2022. Takže máme dohromady devět mandátů a myslím tím pádem, že nemusíme dělat nějaké kompromisy. Chceme Brod někam posunout, a je vidět, že voliči to asi cítí stejně podle toho, že jsme získali nadpoloviční většinu.“

„Voliči karty rozdali jasně,“ konstatoval Jan Straka ze Sdružení STAN. „Bereme to na vědomí a budeme se snažit spolupracovat na rozvoji Vyššího Brodu. Nebudu říkat, že jdeme do opozice, protože to mi přijde ve městě naší velikosti trochu nesmysl. V zastupitelstvu neřešíme své názory, ale rozvoj obce. Takže je třeba spolupracovat. Nám byl nabídnut kontrolní výbor.“