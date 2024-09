Před čtyřmi lety získali lidovci a lidé z topky celkem sedm křesel. „Rádi bychom obhájili naše mandáty, ale uvidíme, jaký bude reálný výsledek. Zajíci se ale počítají až po honu,“ říká poslanec a učitel, dvojka na kandidátce Šimon Heller (KDU-ČSL), který si myslí, že na dnešních výsledcích bude mít nepochybně i vliv politika vládní koalice. „Některé nešťastné kroky vlády nám nepomohly,“ přiznává. Za cca dvě hodiny se ukáže, že měl pravdu.

Do místnosti, kde lidí společně sledují přímý přenos ČT24, postupně vcházejí další adepti do zastupitelstva kraje, kteří jsou na předních místech kandidátky - poslanec Jan Bartošek, krajský zastupitel a ředitel prachatického hospice Robert Huneš, bývalý táborský starosta Jiří Fišer, náměstek hejtmana František Talíř i lídr kandidátky poslanec a náměstek hejtmana Pavel Klíma. Na plátně postupně naskakují sečtené hlasy v jednotlivých krajích i senátních obvodech. V boji o Senát členové koalice podporují Zbyňka Sýkoru z ODS, ale teď je zajímají hlavně výsledky krajských voleb.

Kolem třetí hodiny při zveřejňování prvních výsledků si Robert Huneš povzdechne. „Rád bych, kdybychom dostali aspoň pět procent, protože minulého výsledku nad deset procent se dnes nedočkáme,“ říká. „Do výsledku se promítá současná neobliba vládní koalice a také agresivní kampaň současného hejtmana,“ říká a vysvětluje, že víc než za ODS kandidoval Martin Kuba za sebe. I to po výsledku voleb hejtman Kuba přiznal s tím, že mu k vítězství nepomohla celostátní politika a kampaň ODS, jako spíš pracovitost jeho týmu na jihu Čech.

Koalice se během sčítání nepřehoupne přes kýžených 5 procent, výsledky jsou stále kolem 4,5-4,8 procent hlasů. Jednoznačně vítězí ODS, druhé je Ano a třetí koalice Stačilo!

Výprask od voličů

„Nedá se nic dělat, je to výprask,“ přiznává Jiří Fišer kolem 16.00. „Do zastupitelstva se dostanou tři partaje. A jestli se přepočtou hlasy, jak si myslím, tak Kuba bude mít většinu, že ani nepotřebuje jinou stranu do koalice,“ říká.

Kolem půl páté přichází pětka na kandidátce Tomáš Bouzek, tehdy už je zřejmě rozhodnuto. „Bezpochyby zůstáváme za očekáváním,“ přiznává Šimon Heller, který se chtěl v krajském zastupitelstvu zabývat problematikou podpory a rozvoje venkova. „Bramborová medaile je hořká,“ přidává se Jiří Fišer. „Čtvrté místo jsme chtěli, ale takhle ne,“ souhlasí Pavel Klíma a jako lídr zve ostatní na jednání za zavřenými dveřmi.

Je rozhodnuto. Do kraje se dostaly ODS, ANO a komunisté. „Neshání ODS nové členy?“ ptá se žertem jeden z přítomných. Do druhého kola senátních voleb postupuje Zbyněk Sýkora za ODS a Ladislav Ondřich za ANO, rozhodne se příští týden. Hejtman Martin Kuba v přímém přenosu vysvětluje, že za veliký úspěch může hlavně jeho tým, nikoliv celostátní politika a volební kampaň ODS, o pár minut později předseda Hnutí ANO Andrej Babiš chválí komunikaci s Martinem Kubou za pandemie. Jako by dával najevo, aby příští rok šla ODS do parlamentních voleb samostatně a po nich pak utvořila koalici s ANO.

Kandidátské zklamání

Koalice ve volbách neuspěla, přítomní kandidáti neskrývají zklamání. „Mrzí mě hlavně návrat komunistů do krajského zastupitelstva, zároveň gratuluji hejtmanu Martinu Kubovi a celé ODS za skvělý výsledek,“ říká dosavadní náměstek hejtmana František Talíř. „Pro nás jsou tyhle výsledky impulsem pro zpětnou vazbu a k tomu jít dál, abychom se přes ně přenesli a našli prostor k další práci. Rozhodně ale nemám v plánu v politice končit,“ zdůrazňuje František Talíř.

Radek Gális