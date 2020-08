ZORRO - ČERNÝ MSTITEL

Náš černý kavalír, který ochraňuje chudé a utlačované, čeká na svou životní šanci, na ten jediný, trvalý a správný domov. Zorro je mazlivý, kontaktní, vrnivý a hravý kocourek - jako drsnej drsňák jenom vypadá. Vyhledává lidskou náruč, nechce být sám, chce si hrát, chce si užívat života.

Zorro je odhadem tři měsíce starý kocourek. Do adopce bude moci střemhlav vyrazit po 20. 8., odjede kompletně naočkovaný, ošetřený proti vnějším a vnitřním parazitům a označený mikročipem.

JAKÝ DOMOV HLEDÁ: Zorro je kocouří mimčo a dokáže se životu se svým páníčkem přizpůsobit. Hodí se do bytu i do domku se zahradou. Bude spokojený, pokud bude moci po kastraci chodit na kocouří špacírky ven a chránit dům před myškami a jiným nebezpečím.

ANNA, ELSA A OLAF - LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Anna, Elsa a Olaf jsou tři pohádková koťátka odložená u vrat našeho útulku v proutěném košíku. Koťátka jsou odhadem tři měsíce stará, mazlivá, přítulná a vrnivá kočičí miminka, která touží po tom najít svůj domov, kde budou milovanými členy rodiny. Vyžadují společnost člověka, mazlí se a užívají si každé chvilky.

Anna je černá holčička. Elsa je bílá kočička s černými znaky. Olaf je mourovatý kocourek s bílými ponožkami.

JAKÝ DOMOV HLEDAJÍ: Koťátka jsou čistotná, klidná a mazlivá, hodí se do bytu i do domku se zahradou s budoucím přístupem ven (po kastraci). Jsou to kočičí miminka, která se životu s páníčkem přizpůsobí a po zodpovědném seznámení si zvyknou na další zvířátka v domácnosti.

Do adopce budou moci odjet po 20. 8., kompletně naočkovaná, ošetřená proti vnějším i vnitřním parazitům a označená mikročipem.

KULÍK, DULÍK A BUBÍK - KOCOUŘI Z POHÁDKY

Kulík, Dulík a Bubík jsou kluci kocouří, asi 4-5 měsíců staří. Člověka nejspíš neměli příliš příležitostí poznat, a tak mu příliš nevěří. Jsou to ale kluci hodní, nechají se chovat i ošetřovat, jen si to zatím neužívají. Jsou to mladíci a mají život před sebou. Na svého páníčka si potřebují zvyknout a pak to budou kocourci mazliví.

Kocourci budou připraveni odjet po 20.8.2020, odjedou kompletně naočkovaní, vykastrovaní, ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům a označení mikročipem.

Kulík - celý mourovatý kocourek, Dulík - mourovatý kocourek s bílými packami, Bubík - zrzavý kocourek.

JAKÝ DOMOV HLEDAJÍ: Jsou čistotní, hodí se tedy do bytu, ale i do domku se zahradou (se zázemím uvnitř). Po adaptaci v novém domově nejspíš velmi ocení možnost chodit ven a žít si tak trochu po svém. Ale ani pohoda na gauči doma nebude určitě proti jejich gustu. Jsou mladí a tvární, připraveni si zvyknout na život, jaký jejich páníček povede. Jen budou potřebovat čas a moře lásky.

GORDON RAMSAY - MOUROVATÝ LABUŽNÍK

Jen tak žádné jídlo ho neohromí, občas do něčeho strčí nos, sotva ochutná a pak jídlo bez rozmyslu vrátí? Ve světě jsou z něj však všichni paf a jeho chuťové pohárky jsou autoritou. Šéfkuchař a velká osobnost. Tak je náš kocourek mourek Gordon.

Mazlivý, předlivý, přítulný, klidný, asi tři měsíce starý kocourek hledá domov. Je čistotný, dbá na pořádek kolem sebe, hodí se do bytu i do domku se zahradou s budoucím přístupem (po kastraci) ven. Vzhledem ke svému věku si zvykne s nadsázkou na vše, podle toho, co ho páníček nebo panička zodpovědně naučí.

Gordonek je kompletně naočkovaný, ošetřený proti vnějším a vnitřním parazitům a označený mikročipem. Prostě připraven okamžitě vyrazit!

Zájemci volejte 778 465 467 či pište na utulek@tstabor.cz. Podmínkou adopce je kastrace po dovršení pohlavní dospělosti.