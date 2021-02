"Kontrolují úplně každého, chtějí vidět test, potvrzení o zaměstnání a doklad totožnosti," popsala Zuzana Vintrová z Asociace pendlerů ČR. "Některým hrozí vinou pozdního příjezdu do práce možná i vyhazov," zhodnotila s tím, že tahle situace příhraničí neskutečně poškozuje.

Mnozí z pendlerů chtěli ještě před vstupem do Bavorska navštívit testovací centrum, z kolony k němu ale není žádná možná trasa, a tak zdržení, které původně plánovali při čekání na výsledek antigenního testu se o dlouhé minuty protáhlo a neměli šanci z hranic odjet včas. Pár se jich proto operativně vydalo do testovacího centra raději pěšky. "Horší se to , za 20 minut ujeto 20 metrů, berou to nějak poctivě, konec fronty narůstá, ty poslední to mají na hodiny," varoval jeden z pendlerů své kolegy na sociální síti Facebook.