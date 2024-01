/OBRAZEM, VIDEO/ Po mrazivých dnech se i letos opakuje přírodní úkaz v Kolodějích nad Lužnicí, místní části Týna nad Vltavou. V řece se nahromadily ledové kry a zamrzly.

Lužnice tu takto zlobí každoročně, je to děsivá, ale zároveň dechberoucí podívaná. Nahromaděný led v řece zvedá hladinu, zajímavé přírodní úkazy lze podle místních pozorovat i dále proti proudu na jezu u Červeného mlýna. Hladina řeky by se podle hydrologů měla ještě zvedat a led postupně odtávat v důsledku avizovaného oteplení.

Podle tiskového mluvčího Povodí Vltavy Hugo Roldána současná situace hromadění ledů v Kolodějích podléhá monitoringu. „V případě silných mrazů a zhoršené situace naši zaměstnanci projíždějí problematický úsek několikrát za den. Jsme rovněž v kontaktu s povodňovou komisí města Týn nad Vltavou, která zde také provádí kontroly,“ vysvětlil.

Očekávají spíše pozitivní vývoj

Díky ústupu silných mrazů se momentální situace zlepšila a došlo k zastavení hromadění ledu. „Vlivem postupného promývání protékající vodou došlo k mírnému poklesu hladiny. Předpokládané zvýšení teplot přinese sice zvýšení průtoků v řece, ale zároveň se urychlí čištění řeky od zachyceného ledu a zvýší se její průtočný profil. Očekáváme, že převáží spíše pozitivní vliv oteplení a dojde ke zlepšení situace,“ míní Hugo Roldán.

V případě, že by se situace zhoršila a hrozilo by zatápění přilehlých nemovitostí, jsou pracovníci Povodí Vltavy připraveni na pokyn povodňové komise provést manipulace (snížení hladiny) na vodním díle Kořensko tak, aby se ledy daly do pohybu. „Toto se však provádí až v momentě bezprostředního nebezpečí, neboť uvedením ledu do pohybu muže dojít k zachycení ledu a vytvoření bariéry dále po toku,“ uvedl mluvčí.

Loni se podobná situace odehrála na začátku února, kdy byli ve střehu zaměstnanci Povodí Vltavy, krizového řízení města i výjezdová jednotka sboru vltavotýnských hasičů, kteří taktéž monitorovali tok kvůli případnému vylití z koryta.