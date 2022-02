Zemědělci byli nachystáni opět se přidat k celostátnímu protestu agrárníků, který iniciují Agrární komora ČR a Zemědělský svaz. Důvodem jsou úpravy, které ministerstvo zemědělství udělalo v přerozdělování dotací na období od roku 2023 do 2027. Úpravy podle těchto organizací znevýhodňují část zemědělců, a to zejména větší zemědělské podniky.

Ministr zemědělství sice ujišťoval, že chce dostatečně podporovat i větší podniky, ale podle jeho názoru je přitom potřeba vrátit rozdělování dotací mezi zemědělce do rovnováhy. Zástupci Agrární komory a Zemědělského svazu ale nesouhlasí s tím, že by větší zemědělci doteď byli zvýhodňováni. Oproti tomu Asociace soukromého zemědělství změny v dotační politice podporuje.

„Náš veřejný protest jsme chtěli zopakovat, protože si myslíme, že to má smysl,“ uvedl předseda Regionální agrární komory v Českém Krumlově Václav Jungwirth a předseda Zemědělského družstva v Brloze. „Hned na začátku vládnutí nové vlády zaznívají negativní nařčení zemědělců větších podniků, která si nezasloužíme. Nejsme žádní agrobaroni, není divu, že podobná obvinění zemědělce naštvala. V zemědělství hospodařím dlouho, například já více než 30 let, pracovali jsme v něm už v době, kdy ještě nebyla Evropská unie.“ Podle jeho názoru nový systém přerozdělování dotací přišel moc hekticky a vláda se při jeho tvorbě přiklonila k názoru menšiny. „Naše zemědělce naštvalo, že jsou nyní označováni za škůdce krajiny. To si nezasloužíme,“ zdůraznil Václav Jungwirth. „Myslím, že vláda trochu moc poklonkuje EU, na rozdíl třeba od Poláků, kteří odmítají, co se jim nelíbí.“

Traktory zpomalily provoz. Zemědělci nechtějí, aby je vláda rozeštvala

Předseda krumlovské agrární komory přivítal ochotu premiéra se zástupci protestujících zemědělců jednat. „Vidím v tom posun, že je vůle některé připomínky a problémy řešit,“ řekl ve středu Václav Jungwirth. „Ve srovnání s tím, jak vláda postupovala v prosinci lednu, kdy o změnách v systému dotací rozhodovala bez jakéhokoliv projednávání, diskuze, i když jsme četli, že byli přizváni zástupci našich organizací. Pozvaní byli, ale na tři minuty, během nichž není šance něco obhájit nebo vyjádřit.“

Pro připravené zemědělce na Krumlovsku bylo náhlé odvolání akce trochu zklamáním, protože se k protestu přidali i další, a řada zemědělské techniky by se zřejmě podstatně prodloužila. „Myslím, že i další pochopili, že protest není zbytečný,“ řekl Václav Jungwirth. „Nejde jenom o dotace, jde o celou koncepci zemědělství. Je třeba hledat celkově řešení situace v zemědělství, například návaznost ekologického hospodaření a jeho produkce. Obávám se například, že budeme mít spoustu ekologických zemědělců, kteří toho mnoho nevyrobí, nebo nic, a český spotřebitel, z jehož daní jsou podporovaní, z toho nic neuvidí. Za údržbu krajiny se schovává podmínka hospodařit ekologicky, ale není tam stanovena povinnost něco vyrábět,“ naznačil jeden z nedořešených problémů.