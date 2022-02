„Osud prodejny se vyvíjí dobře,“ ujistil v úterý jednatel ČKRF Miroslav Reitinger. „Zrovna dnes mají kolegové setkání s novými nájemci, kde již řeší detaily určitých stavebních úprav, které souvisí s novým uspořádáním prodejny.“ V prodejně má chuť zahájit provoz firma zaměřená na bioprodukty a zdravou výživu. „Tady se však chtějí pustit do tradičního sortimentu potravin. Doplní prodejnu minipekárnou, bude možné dát si tam kafe a něco k tomu. Bude to kombinace prodejny potravin a občerstvení s posezením, která má na tomto místě smysl a možná daleko větší šanci přežít, než klasické potraviny. Což život ukázal, kdy i přes naši maximální snahu vyjít nájemci vstříc poskytnutím slev se to nepovedlo.“

Prodejna pravděpodobně ponese název Koloniál u zámku. Noví nájemci by prodejnu rádi otevřeli během dubna. „My pevně doufáme, že během dubna nebo května budou všechny přípravné práce dokončeny a prodejna vstoupí do zkušebního gastroprovozu. Myslím ale, vzhledem k současné velmi komplikované situaci ve stavebnictví, že když otevře v květnu, budeme rádi,“ je realistou Miroslav Reitinger.

Kaplická Jednota, která zdejší prodejnu provozovala více než dvacet let, ji musela uzavřít zejména kvůli negativnímu dopadu proticovidových opatření na návštěvnost města. Prodejna se nachází v objektu města, které mělo jednoznačně zájem zde prodejnu potravin zachovat. Proto ji nabídlo k pronájmu pouze za účelem provozování prodejny potravin nebo tzv. smíšeného zboží s určitým podílem například drogerie, domácích potřeb. Podíl potravinového sortimentu ale musel být více než šedesátiprocentní.