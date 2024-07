Mračna komárů útočí především u vody, v parcích i kempech. Štípance si ale odnášejí také lidé v centru města. Aktivitu komárů sice mírně přibrzdilo současné ochlazení, s nástupem prodlouženého víkendu a vyšších teplot ale můžeme opět očekávat její nárůst.

close info Zdroj: Pixabay zoom_in Rojení komárů. Ilustrační foto. Třeboňsko je lokalitou mnoha rybníků a dalších vodních ploch. To je prostředí, které komárům více než vyhovuje. K jejich úspěšnému množení navíc přispěly také vydatné deště z uplynulých týdnů. Turisté se před bodavým hmyzem nikam neschovají. „Je to šílené, neutečete jim, jsou úplně všude a je jedno, jestli jdete ven ráno, v poledne nebo večer. Jsme všichni poštípaní,“ postěžovala si Deníku jedna z turistek Iveta Kaufmannová, která je v Třeboni s rodinou na dovolené.

Podobnou zkušenost mají i další. „Přemýšleli jsme, že dovolenou ukončíme předčasně, protože to se nedá. Když se chcete jít vykoupat do Světa, tak jste doslova obsypaná mraky komárů, kteří vám bzučí kolem hlavy. Ideální je jet na kole hodně rychle a vůbec nezastavovat. Repelenty jsme sice hned po příjezdu nakoupili, ale odpudí je to jen částečně. Máme štípance po celém těle,“ posteskl si další z návštěvníků Třeboně Milan Kačer. Obyvatelé lázeňského města se dokonce shodují, že jde o nejhorší situaci od povodní.

Jak na plošnou likvidaci?

V předchozích letech Třeboň hubila komáří larvy plošným postřikem. O problému přemnožených komárů mluvilo vedení města i letos.

„Komáry jsme řešili na zastupitelstvu, protože jak zastupitelé samotní, tak i místní lidé se na tento problém často dotazují. Letos ale postřiky dělat nebudeme, protože na hubení komářích larev už je pozdě a navíc, když jsme je chtěli aplikovat loni, tak jsme se nedomluvili s vlastníky sousedních nemovitostí nebo polností, kteří se nechtěli podílet na úhradě postřiku. Musíme totiž likvidovat komáry plošně tak, aby to mělo nějaký význam,“ řekl Deníku místostarosta Třeboně Aleš Kolář. Turistům, kteří se do Třeboně a jejího okolí během prázdnin chystají tak nezbývá, než nakoupit repelenty nebo speciální svíčky, které komáry alespoň částečně odpudí nebo se dobře obléci.

Aktivitu komárů na každý den pravidelně předpovídá Český hydrometeorologický ústav. Index aktivity bodavého hmyzu vyjadřuje vhodnost počasí pro letovou aktivitu komárů. Nejvyšších stupňů index dosahuje za teplého bezvětrného počasí s vysokou vzdušnou vlhkostí. Taková situace nastane už o nadcházejícím víkendu. Pro jihočeský kraj bude index aktivity komárů v sobotu na Prachaticku a Českokrumlovsku dokonce na pátém, tedy nejvyšším stupni, který značí mimořádnou aktivitu.