Jiří Dintar.Zdroj: Deník / RedakceZní to krásně, však kdo by nechtěl mír, že? Bohužel – při podrobnějším pohledu vyvstává úplně jiný obraz. Podobný, jako kdyby někdo radil znásilňované ženě, že nemá tolik křičet. A už vůbec ne se snažit bránit. Tím by totiž „eskalovala násilí“.