/ANKETA/ Neuplynul ani měsíc a máme tu poměrně zásadní obrat. Kromě plošné karantény se už leckde zkouší i ta „chytrá“, navíc se začíná mluvit i o promoření populace.

Lidé v rouškách. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Není se čemu divit. Zdravotnictví nám zatím nekolabuje, dokonce i ty roušky jsme si zvládli ušít. To, že koronavirus jen tak nikam neodkvačí, ale bude tu s námi nejspíš nafurt, už je taky celkem zřejmé. A pokud nechceme poslat ekonomiku do kopru úplně, něco se musí začít měnit. A to hodně rychle.