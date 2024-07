Deset z jednadvaceti není většina, ale menšina. To je jednoduchá matematika, která platí i v kaplickém zastupitelstvu. Koalice v Kaplici o většinu fakticky přišla v březnu, kdy se, aniž by si to předem domluvila s tamní opozicí, pokusila – neúspěšně – odvolat svého vlastního místostarostu, čímž přišla o jeho rozhodující hlas. Opozice se tehdy „koaličního veřejného praní prádla“ odmítla účastnit.

A tam, kde není většina – nebo alespoň dohoda s opozicí – není ani vládnutí. Koaliční zastupitelé místo toho, aby se s opozicí sešli předem a odvolání Pavla Svobody si s ní domluvili, včetně případné „výhodné nabídky“ nebo „něčeho za něco“, tak jí veřejně vyčetli, že ji nepodržela. A ve výčitkách pokračují dál, posledním důkazem budiž video Radka Ježka, odstoupivšího starosty. „Opozice využila hned první příležitosti k okamžitému převzetí moci,“ prohlásil.

Možná kdyby se koalice s opozicí dokázala domluvit, sebrala by z ruky Pavlu Svobodovi trumf v podobě rozhodujícího hlasu. Opozice by ji třeba i nechala dovládnout s menšinovou obecní vládou. Nicméně vzhledem k tomu, že atmosféra se v tomto městečku na jihu Čech dostala během roku a půl od komunálních voleb do stavu nedýchatelnosti, to nebylo příliš pravděpodobné.

Toto politické minidrama, které štěpí i kaplickou veřejnost, nabralo během pár měsíců na obrátkách. Ze zákulisí prosakovaly informace o křiku na jednáních (k němu se Radek Ježek dokonce veřejně přiznal s tím, že se za něj zastupitelkám, na než v jednom případě jeho hněv mířil, telefonicky omluvil) nebo o sprostých nadávkách (o těch se veřejně nemluví, byť si o nich v Kaplici štěbetají i ptáci na střeše). Nebo se teď už bývalý starosta chlubil tím, koho všeho se mu podařilo rozbrečet, jako by to bylo něco, za co by měl být pochválen, i když by si člověk řekl, že za něco takového je třeba se spíše stydět a že rolí starosti je lidi spojovat, ne je štvát proti sobě samému.

V dalším dějství starosta rezignoval a opět za to prý může opozice, která se „chopila první příležitosti, aby převzala moc“. Co čekal, že se stane? Že ho podpoří třeba právě zastupitelky, které veřejně počastoval nadávkami, které v politice jednoduše nemají místo? Umí si někdo představit třeba Andreje Babiše, že by nechal vládnout Petra Fialu, kterému by se z nějakého důvodu pod rukama rozpadla koalice, a nechopil by se okamžitě moci, kdyby k tomu dostal příležitost?

Opozice poskytla Radku Ježkovi od března dost času na to, aby si s ní vyjednal další postup, město se fakticky ocitlo v novém „povolebním“ vyjednávání s jasně rozdanými kartami. Radu opozice odvolala až v květnu, protože asi došla k závěru, že s Dětmi Kaplice se na ničem dohodnout nedokáže. Tak to prostě v politice chodí: pokud přijdu o většinu, do koalice nedostanu nikoho dalšího a nedokážu si ani vyjednat podporu menšinové vlády, vládnout dál prostě nemůžu.