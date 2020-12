Zdroj: archivBylo to strašně vtipné a musela jsem jí dát za pravdu. Když dorazí na cvičák kurzisté se svými chlupatci, tak mí psi jsou zavření a svým štěkáním jen dělají k výcviku jenom kulisu.

Na druhé straně moji psi jsou fakt skuteční, z masa, kostí a černých chlupů a asi stejně jako paní Colombová do značné míry ovlivňují můj život, ale i já mám nemalou šanci jejich chování korigovat a formovat, aby naše soužití fungovalo co nejlépe.

V poslední době se však do popředí všech dostává jiný PES, ano psaný velkými písmeny, který je také imaginární stejně jako paní Colombová a skrývá se za ním řada omezení a opatření v dnešní době koronavirové. Často se ptám, kdo za tímto PSEM vlastně stojí. Já jsem vždycky měla představu, že takovou věc, jako je boj se smrtící nákazou by měli mít pod palcem především na slovo vzatí odborníci. Ale současná proměnlivá opatření ve mě vyvolávají hodně otazníků, kdo za tím vším stojí. A hlavně, co se ještě stane do Vánoc? No ještě, že už mám nakoupené, respektive objednané dárky, i když přepravní společnosti také těžce nestíhají.

Nicméně nám stejně nezbývá, než vytrvat a nenechat si zkazit ty kouzelné vánoční svátky, když už ten letošní způsob covidového roku byl slovy klasika ne poněkud rozmarný, ale divný a jakoby ukradený.