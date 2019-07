Podle nich jde ale o běžné odlehčení kanalizace. Nevadí to ani biologům, řeka živiny ocení. Podobných komor je v Česku šest a půl tisíce.

„Jde o nemilé dědictví z minulosti, kdy se kanalizace stavěla jednotně, většina měst má společnou splaškovou a dešťovou kanalizaci,“ konstatoval Martin Střelec, předseda zdejší komise pro životní prostředí s tím, že překopat celé město by se snad ani nedalo.

Do Vltavy splašky tečou i na Lipně, třeba v lese na Lojzových pasekách to občas pěkně „zavoní“, když překročíte šedivý trativod mířící z žumpy přímo do vody. Svou poctivou dávkou z neodkanalizovaného Horánku přispívá i Větřní. A o tom, kam chodí „na malou“ vodáci a rybáři, si asi taky iluze nikdo nedělá. Přesto je v létě řeka plná lidí, voda je čistá a samá ryba. Někdo se v ní koupat odmítá, jiným to nevadí. To už je na chuti každého.

Bazény, to prý je jiná, říkají ti, co nadávají na špinavou řeku. Někomu je ale z představy koupele v chlorované polévky s výměšky ze zpocených tělesných otvorů nevolno. A jiné podobné místo, kde tak snadno chytnete plíseň nebo molusky, to aby člověk pohledal.