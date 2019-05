Otázka je, jestli není na čase, aby za vstup platili všichni. Italské Benátky se na to chystají, od roku 2022 si jednotliví turisté budou muset zarezervovat a zaplatit vstup do centra a dostane se do něj jen omezený počet lidí. Návštěva Benátek je přijde na přibližně sto korun mimo sezónu, v sezóně za ni zaplatí dvě stě padesát.

Centrum se plíživě proměnilo ve skanzen, skoro nikdo už v něm nežije, ale podívat se na něj jezdí miliony lidí ročně. Jen na zámku jich loni vstupné zaplatilo skoro půl milionu – z těch ale, ani z žádného jiného turisty, město nevidí ani korunu. Naopak, služby spojené s turismem město platí ze svého. Rozpočet se odvíjí od počtu obyvatel, nikoli od počtu turistů, a samo UNESCO do kasy také nepřispívá, i když právě zařazení města na jeho seznam je to, co sem cizince, hlavně ty z Asie, láká.

Pokud by Krumlov chtěl počet návštěvníků regulovat, musel by na vstupném přitlačit, alespoň v létě. Na druhou stranu má hlavní sezóna v Krumlově téměř dvanáct měsíců, doby, kdy davy proudily městem jen půl roku, od jara do podzimu, jsou pryč.

Dvacetikoruna za osobu ze zpoplatněného vjezdu autobusů příval turistů nijak zásadně nepřibrzdí. Ale pokud by se vybíralo od každého, přibylo by alespoň pěkných pár milionů ročně do městské kasy. Ty by ale měly jít přímo do rozpočtu, ne Českokrumlovskému rozvojovému fondu, který hospodaří s penězi za parkovné. A možná by nebylo od věci vstupné přesunout rovnou do kolonky „občanská vybavenost“. Na to, co místním chybí ke spokojenému životu. Pak by se snad našlo dost peněz i pro kláštery, divadlo a další příspěvkové organizace a "ópéesky".