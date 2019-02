Zdejší zimní stadion je opláštěný jen ze tří stran, z té čtvrté je zčásti otevřený. Město ví, že to kasu stojí pěkné peníze, a tak loni zpracovalo projekt a vypsalo výběrové řízení na opláštění. Má na něj v rozpočtu vyčleněno téměř 14 milionů korun.

Žádná firma se ale nepřihlásila. Odůvodňují to tím, mimo jiné, že si netroufnou napojovat nové opláštění na současnou konstrukci tribun, protože nikdo netuší, z čeho jsou postavené. A mohly by se při rekonstrukci i zřítit. Plocha je z roku 1975, stavěli ji brigádníci v akci „Z“, zastřešení přišlo na řadu až v roce 1999. Po povodních 2002, jež zdemolovaly kabiny a zázemí, se postavilo provizorium, od března 2015 si hokejisté hoví v nových kabinách. „Městu, které je majitelem stadionu, utíkají peníze nejen na energiích, ale i proto, že nové technologie jsou určené pro hermeticky uzavřený prostor,“ říká předseda hokejistů Karel Kašák. „A podle odborníků se na otevřeném stadionu opotřebovávají až desetinásobně rychleji. Hermeticky ale uzavřít stadionv tomto stavu prostě nejde, tribuny jsou děravé a nikdo neví, jak nestabilní jsou.“ Na stole je nyní varianta, že by se tribuny zbouraly a vytvoří se zbrusu nový obvodový plášť.

To by asi vyšlo o dost dráž, ale z dlouhodobého hlediska to bude určitě levnější, než se snažit na slepenec nalepit další vrstvu a čekat, jestli se betonový kolos z dob normalizace náhodou nerozpadne.