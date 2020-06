Otec chlapečka se zhroutil a není, jak říká, schopen ani po roce a půl normálně fungovat.

U soudu se probíral i vztah rodičů. Příbuzní i známí obou se shodli na tom, že nechápou, proč o ni tak usiloval. „Za každou cenu se snažil ji přimět, aby se k němu vrátila, zatímco ona mu všemožně dávala najevo, že to nikdy neudělá. On přesto pokračoval,“ řekl soudce. „Dá se říct, že jeho jednání mohlo přispět k tomu, že se rozhodla spáchat sebevraždu. Ale za to není souzená, je souzená za to, že se rozhodla zabít dítě.“

Už se asi nedozvíme, jestli je to možné. Trestní zákoník ale mluví jasně: kdo jiného pohne k sebevraždě, bude potrestán, došlo-li alespoň k po-kusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta. Na stranu druhou otec přišel, rukou své bývalé přítelkyně, o syna, kterého hluboce miloval, a to je pro každého rodiče trest nejvyšší a doživotní.