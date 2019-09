Mnozí z těch, co žijí na okrajích města, se ale centru za každou cenu vyhýbají. Mají pocit, že jim ho turisti ukradli, že „dřív“ město patřilo jim a teď už tam pro ně nic není.

Město ale žije dál, i když je pravda, že třeba nakoupit si člověk musí jet jinam. A žilo by mnohem víc, kdyby se do něj Krumlováci pravidelně vraceli, i když tam nebydlí. „Já vám centrum zabydlet nedokážu, to musíte udělat vy sami,“ řekla autorka projektu UNES-CO Kateřina Šedá, která k němu nedávno vydala knihu, a přidala historku, se kterou se jí svěřil místostarosta italských Benátek během tamního Bienále. Benátky mají podobné problémy jako Krumlov: turismus a všechno kolem něj vytlačuje z centra obyčejný život.

Snaží se tam najít nějaké řešení, vymýšlejí turnikety, zákazy, příkazy, ale nic vlastně nefunguje. Až se tam lidi naštvali a řekli si, že si město ukradnou zpátky. „Celá jedna ulice vyšla ven a chovala se tak, že je to jejich město. A to zabralo.“ Krumlováci, i ti ze sídlišť, si o víkendu můžou pro sebe zabrat Hradební ulici, bude tam sousedská slavnost.