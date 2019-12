„Vypadá to dobře, ale k čemu, když si to obyčejný člověk s rodinou nemůže dovolit,“ shrnula ve svém komentáři na sociální síti Deníku pocity „běžného“ Krumlováka Jana Pražáková.

Developer chce vydělal co nejvíc peněz, proto nasadí ceny tak vysoko, jak to jenom půjde. A když se byty nebudou prodávat, bude muset jít s cenou dolů.

Nařizovat mu, aby z části komplexu udělal bydlení pro „obyčejné lidi“ (třeba aby část bytů převedl na město nebo v nich garantoval nízký nájem, tak jako to funguje leckde na Západě), by se dalo, pokud bychom na to měli zákon. Žádný takový u nás ale není a bude nejdřív po dalších volbách, i pokud se ho podaří vládě parlamentu předložit příští rok.

Nové bydlení pro mladé rodiny a občany s nižšími příjmy je tak stále v rukou města, jak na zastupitelstvu potvrdil i místostarosta Josef Hermann. „Počítáme se startovacími byty v areálu kasáren,“ slíbil.

Mohly by jich tam vyrůst desítky, ale kdy to bude? Nový územní plán má být hotový v roce 2022. A obecní bydlení, to by mělo dostat přednost před vším ostatním, protože to je to hlavní, co v Krumlově chybí. Bez nového letního koupaliště bazénu či nového kabátu zimního stadionu se Krumlovští obejdou, to obyčejný člověk určitě pochopí.