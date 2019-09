/ANKETA/ Český Krumlov má jedinečnou šanci postavit moderní, částečně soběstačnou a k životnímu prostředí šetrnou čtvrť, a to na krumlovském „brownfieldu“, více než dvaceti hektarech bývalých kasáren. Mohl by se tak ocitnout ve světové špičce nejen coby město historické, pro turisty jako stvořené, ale i coby město supermoderní, jako stvořené pro Krumlováky.

Štěpán Valouch z architektonického ateliéru ov-a představil hrubopis územní studie Vyšného a bývalých kasáren. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

„Ve Vyšném by se dalo využít některých prvků energetické soběstačnosti,“ říká Krumlovák Pavel Podruh, zakladatel platformy Český soběstačný dům, který se „bydlením budoucnosti“ zabývá. „Skvělým startem by bylo alespoň část elektřiny vyrábět, ukládat a spotřebovávat, už jen to by byl na Česko smysluplný a ambiciózní plán.“ Sestavil navíc jednoduchá technická kritéria, která by projekt nezdražovala, a poskytl je komisi pro životní prostředí: např. maximálně zachycovat a využívat dešťovou vodu, minimalizovat spotřebu pitné vody či zakomponovat prvky samovýroby a ukládání elektřiny. Vycházel přitom z reálné čtvrti, která se právě buduje u Plzně.