Proti němu se postavila dvě sdružení, která získala po dvou mandátech.

V absolutních počtech dostali starosta a jeho lidi nejvíc hlasů, po volbách ale skončili v menšině a s opozicí se nedohodli. A tak se rozhodla celá vítězná kandidátka odstoupit – proto se volilo nanovo. Josef Fatura a spol. postavil dvě kandidátky a teď má křesel pět.

„Pokud vy máte jedno sdružení a proti vám stojí dvě, přestává to být férový boj. A my už neměli čas stavět druhou kandidátku,“ okomentoval starosta, proč na podzim vyvolal nové volby. Opozice se brání. Nic nebylo schválně, nemohli tušit, jak hlasování dopadne. To voliči rozhodli tak, jak rozhodli. Starosta neměl odstupovat a měl přejít do opozice.

Svou pravdu mají všichni. Výsledek je ovšem ten, že ve vesnici, kde se všichni znají, teď kvůli tomu nemůžou jedni přijít na jméno druhým. Já je všechny chápu. Starosta si potvrdil, že ho volila většina. Stává se ovšem i to, že vítěz skončí v opozici, to je demokracie. Možná že komunální politice by místo tak mocné zbraně, jakou je možnost složit bez vysvětlením mandát, pomohlo zavedení přímé volby starostů.