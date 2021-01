„Hlavním cílem nového hodnocení je především zvýšit čitelnost a predikovatelnost aktuální epidemiologické situace… Chceme, aby veřejnost měla představu, jaká je situace v jejich kraji a zda se mají připravit na rozvolňování, nebo zpřísňování zavedených opatření,“ vysvětlil. A že prý se bude po třídenním nárůstu přecházet na vyšší stupeň a po týdenním poklesu se půjde o stupeň níž.

Když se PES už 18. prosince vyšplhal do pětky, na 76 bodů (a 23. prosince poskočil o dalších pět bodů vzhůru), vláda o tři dny později nic nezpřísnila. Když prý budou ty Vánoce… Do pětky nás posunula po devíti dnech, 27. prosince. Asi aby si nenahněvala své potenciální podzimní voliče. Přitom bylo i úplnému laikovi jasné, že volnější režim přes svátky naplní o pár týdnů později nemocnice. Což se samozřejmě stalo, už v prvním ledovém týdnu v nich leželo přes sedm tisíc covid-pozitivních pacientů a některé nemocnice přestaly nával zvládat tak, že se ty nejtěžší případy musely stěhovat mezi kraji. Ubývat jich začalo až ve druhé půlce ledna, teď jsme na pěti a půl tisících.

Před Vánoci navíc vláda oznámila, že PES znovu projde face-liftem. Kromě vytíženosti nemocnic se do něj měly započítávat i indikované testy a preventivní plošné testování, na plošné testování ale jaksi nedošlo.

Teď dokončujeme celý měsíc v pátém stupni. I když bodově jsme ve čtyřce už od 14. ledna. Žádné zmírnění, ke kterému mělo dojít podle původního plánu 21. ledna, se nekonalo. A dlouho konat ani nebude. Nejen rodiče dětí na prvním stupni tak budou úpět dál, zuby musí zatnout i všichni ostatní. Podle Blatného prý až do poloviny února! Až tehdy snad počet C+ pacientů v nemocnicích klesne pod tři tisíce. Takže už žádné sledování bodů, ale jen kapacit nemocnic. Vláda už potvrdila další ad hoc úpravu psa.

Tenhle systém „každý pes, jiná ves“ je nám, veřejnosti, od samého začátku platný jak ponorce padák. Předpovídat podle něj můžeme leda to, že nic předpovídat nemůžeme. Možná by už vláda mohla přiznat, že netuší, co dělat, a svatosvatě nám všem slíbit, že nám pravidelně, tj. v pátek nebo v pondělí nebo třeba ve středu, řekne, co se bude dít za další dva dny nebo za pět dnů nebo za týden. My už se s tím nějak popereme. Život je holt pes.