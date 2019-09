Ta platí na všech komunikacích, třeba i v podzemních garážích. Tečka.

Ti, co jedou z kruhového objezdu k obchodu, by tedy měli pustit ty, co vyjíždějí z parkoviště. Ale nepouštějí. Asi mají pocit, že jsou na hlavní. Nejsou. Myslete na to!

Když přijíždíte ke Kauflandu, dáváte přednost zprava těm, co vyjíždějí z parkoviště?