KOMENTÁŘ ZUZANY GABAJOVÉ: Přísečná se topí v autech, kdy ji zachrání?

Jedno auto za druhým, celý den a každý den. To je smutná realita Přísečné na Krumlovsku. Je to jediná ves, jejímž centrem vede státovka I/39 z Českých Budějovic do Krumlova (mimochodem tam nejsou ani chodníky).

Ilustrační foto. | Foto: Jana Podhorská