Krumlovský zastupitel Jan Vorel přišel s návrhem, aby město vyhláškou veškerou pyrotechniku zakázalo. Obecně se ví, že ohňostroje odnášejí hlavně ptáci. „Vylekaní hlukem z ohňostrojů v panice prchají ze svého nocoviště a kvůli dezorientaci a tmě narážejí do překážek, jako jsou budovy, mosty a další. Tyto střety bývají smrtelné,“ zdůrazňuje i Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologická, která po zákazech volá už dlouhá léta.

Ten krumlovský velký se koná o Slavnostech pětilisté růže. „Nikdo si na něj oficiálně nestěžoval, jen jednou mi volala nějaká maminka,“ vysvětlil ředitel divadla a vrchní organizátor slavností Jan Vozábal, proč o zrušení ohňostroje vůbec neuvažuje. Lidé si možná nestěžují, ale ptáci, ti si stěžovat nedokáží. Kdyby mohli, řekli by to jasně: kvůli vaší chvilkové kratochvíli umíráme my i naše děti ve velkém. „Při prvních petardách ptáci opustí svá hnízda či vyvedená mláďata, a pokud se po čase na hnízdo vůbec vrátí, bývá již pozdě,“ varují ornitologové.

Nejde o to, jestli pyrotechniku zakázat v Krumlově. Jediná otázka je, proč jsme ji ještě nezakázali úplně všude.