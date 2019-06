/ANKETA/ Tak je po slavnostech růže. Město praskalo ve švech a na vstupném se pár milionů vybralo. Opět ale nechyběly hádky s Krumlováky.

Zábavné programy nabízely i kláštery a jejich zahrady a Pivovarská zahrada. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Někteří z města prchli, jiní si slavnosti užili. Ti, co neholdují kostýmům (a nemohli do města zadarmo), si museli pro zlevněné vstupenky dojít předem na náměstí, u brány se na prokazování bydliště pomocí občanky nehraje. Stejné to měli ti, co potřebovali domů dojet autem. Kdo nesplnil nařízení, měl smůlu.