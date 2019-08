Smyslem není jen rozdělit peníze, ale přimět lidi podílet se na tvorbě své čtvrti, naučit lidi a úřad komunikovat, vyvolat veřejná setkání a tím posilovat sousedské vztahy a tvůrčího ducha. To se v Krumlově moc nedaří, leckde projekty navíc váznou.

Návrhy podá pár akčních lidí, sežene si pár známých a projekt si prohlasují. Hlasovat se navíc dá jen na webu, takže kdo to neumí, má smůlu. Většina sousedů přitom ani netuší, co se děje.

Třeba na Plešivci, pod okny paneláku, vzniká fitness aréna. Hlasovalo pro ni pouhých 39 lidí z více než tří tisíc, co tam žijí, 24 bylo pro lampy u garáží.

„Stačila by ta věž a tu vaši úžasnou fitness arénu jste mohli dát o kus dál, teď se tady nedá v klidu žít!“ stěžuje si jedna občanka. Houfují se jí totiž pod okny děti. Teď už nenadělá nic.

Město o akci informuje, celkem pravidelně, zve na veřejná setkání, ale zájem ze strany lidí velký není.

Na druhou stranu s navrhovateli pak prý úřad moc nemluví, říkají, že se na to příště vykašlou, že jim to za to nestojí. „Dnes mají začít stavět houpačku, víme to náhodou, a přitom jsme byli domluvení, že to s námi napřed proberou, ale nikdo se nám neozval,“ svěřila se jedna z hrstky krumlovských předkladatelů. Neprobrali. Stejně jako jejich sousedé s navrhovateli neprobrali všechny jejich projekty na některém z veřejných zasedání, která se v létě a na podzim k participativnímu rozpočtu na městě pravidelně konají.

Mluvit se ale musí, jinak se, po cestě dlážděné dobrými úmysly, dostaneme do sousedského pekla.