V pokročilejším stadiu příprav je rekonstrukce otáčivého hlediště, proto je soutěž na jeho příští podobu na spadnutí. Kdo si myslí, že je v letitém sporu o budoucnosti otáčka a jeho umístění v zámecké zahradě konečně vyhráno, je ale na omylu. Zatím se jedná pouze o plán, nad kterým se stále vznáší plno otazníků. Nyní jsou v soutěži ve hře dvě varianty. Nová točna zůstane, kde je, se zázemím v Bellarii, nebo bude jinde v zahradě, kde vznikne i její nové zázemí.

Jenomže první řešení a dost možná i to druhé je stále nepřijatelné pro památkáře včetně kastelána zámku, neboť monstrum otáčka narušuje kompozici zámecké zahrady, navíc jeho fungování ohrožuje okolní dřeviny. Památkáři chtějí zahradu zrevitalizovat, zrekonstruovat letohrádek a zařadit ho do prohlídkové trasy. To s provozem otáčka nejde dohromady.

Na druhé straně desetitisíce diváků točnu chtějí v zahradě, kde mají představení nenahraditelnou atmosféru. A město Český Krumlov neví, co vlastně má dělat a jak se postavit k územnímu plánu, protože rozhodnutí ministrů a situace kolem otáčka se neustále mění. Během let trvajícího sporu se tedy dá konstatovat pouze: A přece se točí!