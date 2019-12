Ani se nechce věřit, že nyní třeba budějovickým Globusem projde denně 12 000 lidí, což je stejné, jako kdyby se do tohoto hypermarketu v jednom dni vydali za nákupy všichni obyvatelé Krumlova.

Děti píšou svá přání Ježíškovi o sto šest a těžko si dovedeme představit, že by některé z českých dětí nemělo pod stromečkem nic. A přece se takové najdou, a vůbec jim to nevadí. V rodinách, které vánoční honbu za dárky odmítají a Vánoce prožívají jinak. Často jsou to rodiny věřící, pro něž mají Vánoce hluboký duchovní význam. Ale přidávají se i lidé nevěřící, chtějí si adventní a vánoční čas vychutnat pěkně v pohodě. Je tedy naděje, že až se nákladných darů nabažíme, k témuž poznání časem možná dospějeme všichni.