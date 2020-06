Zdroj: DeníkDoma snad rodiče na svátek dětí nezapomněli, ale zatímco jindy se všechna města, obce i mnohé vísky překonávají v přípravách zábavných akcí, aby si děti svůj mezinárodní svátek co nejlépe užily, letos prakticky nikde nic. Na Krumlovsku udělali něco pro děti asi pouze jen ve Vyšším Brodě a v Černé v Pošumaví. V Brodě za dětmi přijel kouzelník se svou show, v Černé pro ně místní bar na pláži pozval Štístko a Poupěnku. Žádný div, že si organizátoři v regionu na nic jiného netroufli. Programy na dětské dny jsou tak oblíbené, že se mění v masovou akci, takže by pro pořadatele bylo prakticky nemožné zajistit dodržování všech bezpečnostních nařízení kvůli koronaviru.

Oslavu dětského dne máme všichni spojenou se zábavou. A kamsi do pozadí zmizelo, proč byl vlastně Mezinárodní den dětí vyhlášený. Historie jeho vzniku je dost obsáhlá. Jedněmi z mezníků byly tyto. Vyhlášení dne, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučeno na Světové konferenci pro blaho dětí, která se konala 1. června 1925. Den dětí tehdy však vyhlášen nebyl. Ve stejný den se v San Franciscu při festivalu Dračích lodí shromáždil čínský generální konzul mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě události ve stejný den určily datum oslav dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později.

V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942, jejichž tragický osud si v těchto dnech připomínáme, a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen.

Den dětí nás má zkrátka upozornit na jejich práva a potřeby. A na to nesmíme zapomínat. Obce dny plné zábavy nahradí dětem jindy, ale ochraňovat děti, které to potřebují, musíme pořád.