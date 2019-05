Nápis je už díkybohu odstraněn, stejně jako mnohem větší sprejem namalované obrazce v Prachovských skalách, které objevili loniv srpnu horolezci na pískovcových stěnách v místech mimo turistické trasy.

Čmáranice sprejem náležejí do street artu, pouličního umění. A tak mimo jiné máme baráky ve městech počmárané nevzhlednými klikyháky. Do street artu se totiž řadí nejenom umělecké obrazce, ale i takzvané tagy. Tag je jméno, napsané nebo nastříkané rychlým tahem, značka sprejera na nejviditelnějším místě. Zanechal tak po sobě stopu. Zastánci graffiti vysvětlují, že náš svět, naše společnost nejsou dokonalé a tag na fasádě nám to dokáže účinně připomenout. Je otázkou, jestli nám je to třeba připomínat zrovna takto, když tuhle úlohu kromě umělců různého zaměření bohatě plní den co den média.

Pravdou je, že street artu se lidé věnovali od pradávna a bude žít dál, ať se nám to líbí, nebo ne. Ale stejně jako se snaží writeři ctít některé památky a těm se při své tvorbě vyhýbat, tak by všichni sprejeři domácí i cizí měli svatosvatě ctít přírodu.

Tam už nejsou v ulicích měst, tam jsou jen prachobyčejnými a hloupými vandaly.