A tak přehlídky rohatých, zubatých krampusů slaví v Česku úspěch. Zatím. Než se lidé nabaží a budou potřebovat něco ještě mnohem děsivějšího. Průkopníky této zábavy v Česku se před osmi lety stala příhraniční Kaplice, a byl to geniální tah. Město, co se turistického ruchu týká, totiž pořád stojí tak nějak stranou, neboť neoplývá takovými taháky jako Český Krumlov nebo atraktivní Lipensko. To je silná konkurence. Těžko vymyslet, jak výletníky na Kaplicko nasměrovat a vejít ve všeobecnou známost, přestože jeho doménou je nádherná příroda, krajina a lesy.

Ale právě Krampus show Kaplice, originální pompézní podívaná, to dokázala. Návštěvnost trhala rekordy, až z toho vedení města a obyvatelé měli těžkou hlavu. Nevzdali to však a postupně zkoušeli, jak se s tím co nejlépe vypořádat. Šňůru Krampus show v Kaplici přetrhla pandemie covidu. Ale ani letos se krampusové do Kaplice nevrátí. Někdo je rád, někdo nerad. Nad budoucností show visí veliký otazník. Je pravda, že krampus laufy v okolí přibývají a je nebezpečí, že se brzy omrzí. Bylo by však smutné, kdyby v Kaplici, která krampus show přivedla a proslula, to tak rychle vzdali.