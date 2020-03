KOMENTÁŘ ZUZANY KYSELOVÉ: Jsme bez ochrany

/ANKETA/ Slýchám kolem sebe, že po opatřeních proti šíření koronaviru je to v zemi jak za války, mně se ale spíše vybavují dny o povodni v roce 2002. Ta byla rovněž přírodního původu, jenom nám vtrhla do života možná o něco rychleji než koronavirus. Tehdy jsme také neměli tušení, co všechno nás čeká, nebyli jsme na více než stoletou vodu připraveni a mnozí proto nestihli včas se na to připravit.

Akce roušky u Nekolových. I kočka chce přiložit tlapky k dílu. | Foto: Martin Nekola