/ANKETA/ Veliký hudební festival Hrady CZ v Rožmberku nad Vltavou přinesl návštěvníkům mnoho radosti, některým ale také perné chvilky. To, když chtěli v noci z rozmočeného svažitého parkoviště na louce odjet autem domů.

Diváky Festivalu Hrady CZ v Rožmberku nad Vltavou sužoval vytrvalý déšť. | Foto: Foto: Pavel Sojka

Podle líčení jednoho z účastníků to v některých místech byla až hororová mela: „Auta klouzala v bahně, některá zapadla, jiná se snažila prokličkovat mezi nimi. Další klouzala bokem do náspu nebo do jiných aut. Ta, co jela s kopce dolů, nemohla zabrzdit. Lidé mokří, zmrzlí, děti brečely, a nikde nikdo, na koho by se dalo obrátit. Dostali jsme se odtud až za tři hodiny a s odřeným autem poté, co jsme pomohli vytlačit asi třicet aut!“