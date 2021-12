Zuzana KyselováZdroj: DeníkMusí však čelit i jiným věcem. Jako by nestačilo, že o vznik kritické situace se zasloužili především lidé odmítající očkování, i když statistiky hovoří více než jasně, jak se věci mají. Vyčerpaní zdravotníci musí čelit ještě slovnímu napadání ze strany těch, kterým se snaží pomoci. I v krumlovské nemocnici se množí případy lidí, kteří jsou schopni handrkovat se nad příbuzným, který lapá po dechu, že covid neexistuje. Nenosí roušky, odmítají léčebné postupy, křičí a tvrdí jiné nesmysly, stěžují si zdravotníci.

„Situace v jihočeských nemocnicích je opravdu vážná,“ říká krajská hygienička. „Ve světle tvrdých dat opravdu nemohu pochopit ty, kteří vyzývají v médiích, diskusích pod články a na sociálních sítích v lepším případě k ignorování a porušování opatření. My jako orgán ochrany veřejného zdraví přeci nebojujeme s lidmi, my bojujeme s virem, s nejsilnější epidemií za posledních sto let. A neděláme opatření proto, abychom někomu škodili, ale abychom společně dokázali chránit ty, kteří ochranu potřebují, protože jinak skončí v nemocnici nebo zemřou…“

A protože toto pořád spousta lidí nechce pobrat a někteří dokonce vyzývají ke schválnostem vůči těm, kdo se nás z pandemie snaží vysekat, je nejvyšší čas se s očkováním proti covidu přestat mazat. Demokracie je důležitá, ale v současném boji proti covidové pandemii se očividně neosvědčuje. Kvůli nejednotnému a tím pádem pomalému boji lidstva mají rychlé covidové viry a jejich mutace navrch, a kdyby to uměli, smáli by se nám na celé kolo.

Zavést očkování povinné je proto nevyhnutelné, jinak se z pandemického kolotoče nedostaneme.