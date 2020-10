Po jarní invazi koronaviru, kdy jsme byli zděšení, co se to na nás žene za chorobu a prakticky všichni se chovali příkladně, značné části lidí, a to i na Českokrumlovsku, jak slýchám kolem sebe, zřejmě otrnulo. Na fakt, že si mezi námi vegetí koronavirus, si prostě zvykli.

Roušky v MHD. Ilustrační foto | Foto: Deník / Vladimír Pryček

Řečí a hrozivých zpráv o něm a opatřeních už mají plné zuby, tak je raději neposlouchají. Tím pro ně problém neexistuje. Zkrátka po způsobu pštrosů raději strkají hlavu do písku. Nechtějí slyšet nepříjemnou pravdu. Zato ochotně dopřávají sluchu těm, kteří říkají to, co slyšet chtějí a pandemii bagatelizují. Proč by tedy dělali alespoň to minimum pro to, co mohou, aby nenakazili sebe, své příbuzné a další lidi – nosili roušku? Vrcholem všeho je, že se dokonce najdou tací, kteří na protest proti opatřením vyrazí v davu demonstrovat do ulic. Jak jinak – bez roušek.